Захарова: США используют выборы как очередной повод для санкций в отношении России

Вашингтон очередными законопроектами по предотвращению иностранного вмешательства в выборы не пытается защитить свою электоральную систему, а придумывает повод для ограничения деятельности Москвы. Об этом заявила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



30 сентября в Палату представителей Конгресса США был внесен новый законопроект по предотвращению иностранного вмешательства в американские выборы. "Представляете, какое количество докладов, резолюций, документов, заявлений, петиций в США практически ежедневно печатаются на одну и ту же тему: "Прекратите вмешиваться в выборы", - с иронией отметила дипломат. - Но если это на протяжении уже многих лет является основной темой, то сделайте тогда что-нибудь. Прекратите портить бумагу, прекратите сотрясать воздух, это уже не смешно".



"Когда читаешь все эти заявления, то, честно говоря, понимаешь, что серьезные люди такое писать не могут, - признала Захарова. - Вот авторы очередного шедевра предлагают ввести в отношении России жесткие экономические ограничения, включая запрет на операции с государственными облигациями, новые санкции против ведущих банков и компаний топливно-энергетического сектора".



"Все время возникает вопрос: вы хотите сохранить и защитить свою электоральную систему от внешнего вмешательства? Или вы хотите придумать повод для очередного ограничения деятельности России на целом ряде направлений, которые не связаны с вашими выборами, но вы активно увязываете эти две темы", - заключила официальный представитель МИД.



Россия рассчитывает на то, что после завершения текущей электоральной кампании в США на смену заявлениям о мифической угрозе российского вмешательства придет конструктивное отношение американских партнеров к РФ, добавила Захарова.



"Надеемся, что хотя бы после завершения предвыборных перепалок [в США] здравый смысл возобладает и предметом консенсуса на Капитолии станет не мифическая угроза российского вмешательства, а понимание необходимости наконец приступить к решению сложнейших проблем, с которыми сталкивается сама Америка", - сказала она.



Захарова отметила, что тема мнимого российского вмешательства в американский электоральный процесс стала фактором внутренней повестки США. "Также понятно, что кто-то просто пытается заработать себе дополнительные очки в предвыборной гонке, - добавила она. - Но на таком фоне поддерживать содержательный диалог с Вашингтоном просто становится <...> все сложнее и сложнее".



Дипломат напомнила, что президент России Владимир Путин 25 сентября выступил с предложением возобновить двустороннее сотрудничество РФ и США в области международной информационной безопасности. "Мы ждем реакцию. Хотелось бы надеяться, что она будет конструктивной", - подчеркнула Захарова.



25 сентября Путин высказал целый ряд предложений о сотрудничестве в сфере кибербезопасности между Россией и США, а также в мире в целом. Глава государства подчеркнул, что хотел бы вновь обратиться к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке отношений с Россией в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Путин предложил восстановить полномасштабный двусторонний регулярный межведомственный диалог по ключевым вопросам обеспечения международной кибербезопасности на высоком уровне.



Тема предполагаемого вмешательства РФ в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".



