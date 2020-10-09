Пентагон заинтересовался ракетами Маска

Космические ракеты-носители Falcon-9 компании SpaceX могут использоваться американскими военными для срочной переброски грузов по планете через космос. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщило информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление SpaceX.



По ее данным, транспортное командование вооруженных сил США рассматривает такую возможность. Первое такое испытание может быть проведено в 2021 году в рамках соглашения со SpaceX.



Командующий TRANSCOM генерал Стивен Лайонс на заседании национальной оборонной ассоциации США заявил, что задача заключается в том, чтобы иметь возможность с помощью ракеты доставить 80 тонн груза, который перевозит тяжелый американский военно-транспортный самолет C-17, в любую точку земного шара в течение одного часа.



Позднее в командовании TRANSCOM уточнили, что детали проекта все еще прорабатываются со SpaceX, но в любом случае это подразумевает фактическую доставку груза из одного места в другое через космос.



По мнению американских экспертов, это значительно упростило бы оперативную доставку военных грузов в глубинные районы стран, не имеющие выхода к морю, в том числе для находящихся там американских войск.



Доставка груза не будет нарушать государственных границ, так как будет осуществляться через космос. При этом в мирное время можно будет избежать необходимых для доставки срочных военных грузов традиционных дипломатических согласований и разрешений для доступа и пролета.

