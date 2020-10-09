Премьер Испании пригрозил Мадриду введением чрезвычайного положения

Премьер-министр Испании Педро Санчес проводит экстренное заседание Кабинета министров по поводу введения чрезвычайного положения в Мадриде из-за коронавируса. Ранее испанский суд отменил введение локдауна в городе.



Об этом сообщает Reuters.



ЧП в Мадриде инициировали, чтобы ввести более жесткие антивирусные ограничения, несмотря на сопротивление региональных губернаторов.



Вчера вечером Санчес в ультимативной форме заявил главе регионального правительства Мадрида Исабель Диас Айюсо о необходимости введения локдауна в городе. В тот же день мадридский суд отменил постановление национального правительства, которое ввело частичную изоляцию в испанской столице и ее пригородах.



Как известно, суд Испании признал незаконным введение режима изоляции в Мадриде и считает, что это было принято без одобрения парламента Испании.

