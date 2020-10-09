Скотч не помог устранить утечку воздуха на МКС

Заклейка скотчем не устранила утечку воздуха на Международной космической станции.



Ранее подмосковный центр управления полетами попросил российского космонавта Ивана Вагнера «максимально заклеить скотчем» район стыковочного узла, где предполжительно находится отверстие или трещина.



9 октября утром космонавты обнаружили, что давление в «протекающем» отсеке опустилось до 715 миллиметров ртутного столба, хотя вечером оно составляло 732 миллиметра.



Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Сейчас экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.

