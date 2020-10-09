В Украине больничные койки заполнены на более чем 70% уже в 5 областях и Киеве

В Киеве и еще пяти областях больничные кровати заполнены на более чем 70%. Всего в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 59%.



Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.



Всего в стране заняты уже 31 927 коек в больницах. Самыми загруженными являются больницы Донецкой (100,7%), Одесской (79,7%), Луганской (78,5%), Хмельницкой (71,5%) и Харьковской (70,2%) областей, а также в Киеве (70,6%).



Меньше всего загружены больницы в Херсонской (25,9%), Ивано-Франковской (37,9%), Закарпатская (40,6%) и Кировоградская (45,3%) областях.



При этом Кировоградская область остается единственным регионом, который готов к ослаблению карантина в стране. Здесь показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 22,6 при норме в 40. В остальных регионах этот показатель превышен. В среднем в Украине он составляет 154,6.

