Перемирие в Карабахе может быть заключено уже сегодня вечером - СМИ

Французское информационное агентство "Франс Пресс" рассказало, когда наступит перемирие в зоне Нагорного Карабаха, где военные действия не утихают более десяти дней. По их данным, перемирие могут заключить уже сегодня вечером или в субботу, 10 октября.



Об этом говорится в их публикации в Twitter, опубликованной в пятницу, 9 октября.



"Перемирие в Карабахе может быть заключено уже сегодня вечером или завтра" - говорится в сообщении.



Перемирие в Карабахе может быть заключено уже сегодня вечером. Скриншот: twitter.com/AFP



Как сообщают в пресс-службе президента Франции, "президент республики вновь беседовал с армянским премьер-министром, господином Николом Пашиняном вчера вечером и с президентом Азербайджанской республики, господином Алиевым сегодня утром. Дело идет к перемирию в ближайшее время, даже если ситуация пока еще нестабильная", - говорится в сообщении канцелярии французского лидера.

