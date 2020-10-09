На надбавки медикам в Украине за сентябрь перечислили уже более 1,2 млрд грн - Степанов

По состоянию на вечер 8 октября почти всем больницам в Украине уже перечислили 1 млрд 210 млн грн надбавок за сентябрь для медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.



"Мы четко сказали, что начиная с сентября-месяца наши медицинские работники будут получать соответствующие надбавки к своей заработной плате. 3560 грн для врача, 2,5 тыс. грн для среднего медицинского персонала, 1250 грн для младшего медицинского персонала. Да, это мало, мы об этом говорим, что это только начало. Но все эти средства на сегодняшний день выплачиваются, выплачены. На сегодняшний день уже перечислено было на вчерашний вечер, и почти всем больницам - 1 млрд 210 млн грн. Более того, уже начали перечислять средства авансом за октябрь", - сказал Максим Степанов.

