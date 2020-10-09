Apple заявила, что не требовала удалять из Telegram каналы с данными белорусских милиционеров

Apple не требовала от Telegram удалить каналы, в которых публикуются личные данные белорусских милиционеров. Об этом представители компании рассказали TJournal.



В Apple подтвердили, что действительно связывались с командой мессенджера, но требовали удалить лишь конкретные посты, раскрывающие чьи-либо данные без согласия этих людей, так как это запрещено правилами AppStore.



Во время обсуждения вопроса команда Telegram не выдвигала возражений и сама заявила, что проведет проверку информации и предоставит отчет после завершения расследования, пояснили в Apple.



Павел Дуров 8 октября заявил, что Apple потребовала заблокировать три канала, которые специализируются на деанонимизации сотрудников правоохранительных органов Белоруссии, участвующих в разгонах мирных акций протеста. «Я предполагаю, что, к сожалению, эти каналы будут в итоге заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах», — написал Дуров.



Павел Дуров в последние несколько месяцев конфликтует с Apple из-за сбора в 30% для разработчиков в App Store. В конце июля мессенджер подал жалобу на комиссию магазина в регулирующие органы ЕС.

