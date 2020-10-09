В киевских больницах заканчиваются места для больных COVID-19

В больницах Киева заканчиваются места для больных коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге в пятницу, 9 октября. Сейчас в Киеве есть более 2,5 тысяч коек для больных COVID-19 в 20 медучреждениях. При этом заполненность этих мест - уже более 70%.



В то же время увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации. На сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 1675 больных коронавирусом, из них 36 детей. 338 пациентов - в тяжелом состоянии, 527 получают кислородную поддержку, 46 - под аппаратами ИВЛ.



Кроме того, еще 140 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 574 больных.



"Я обращаюсь к премьер-министру и министру здравоохранения выполнить задекларированные обещания. И предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве. Речь идет о заведениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственных медучреждениях. Эти учреждения, подчеркну, находятся в столице. И не могут оставаться в стороне и не предоставлять киевлянам необходимую помощь", - заявил Кличко.

