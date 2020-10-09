Украинцам сообщили об опасности выставления в интернете фотографий детей

В Министерстве внутренних дел Украины объяснили, почему родителям не стоит выкладывать фотографии своих детей в социальные сети и чем это может быть опасно.



Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в своем Telegram-канале.



В Министерстве рассказали о новом термине (шерентинг -прим. ред.), который описывает явление, когда родители выкладывают фотографии своих детей в социальных сетях и публично рассказывают истории об их жизни.



Большая часть подобных публикаций содержит указание места, где было сделано фото - геометку. Именно эти метки и могут использовать злоумышленники, возможно не сразу, а через некоторое время.



Поэтому, прежде чем публиковать фотографии ребенка в публичном пространстве, стоит подумать, чем это может навредить. Ведь среди посетителей вашего профиля могут быть люди с недобрыми намерениями, - предостерегают в сообщении.

