Румыния приостановила авиасообщение с Украиной
Правительство Румынии приняло решение о приостановлении авиасообщения со странами "желтой" зоны карантина. В этом списке находится и Украина.
Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.
При этом Румыния не будет закрывать авиасообщение со странами Европейского союза, Великобританией, Северной Ирландией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром.
Также для граждан из стран "желтой" зоны будет применяться правило обязательной двухнедельной самоизоляции.
Источник: Обозреватель
14:59