Румыния приостановила авиасообщение с Украиной

Правительство Румынии приняло решение о приостановлении авиасообщения со странами "желтой" зоны карантина. В этом списке находится и Украина.



Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.



При этом Румыния не будет закрывать авиасообщение со странами Европейского союза, Великобританией, Северной Ирландией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром.



Также для граждан из стран "желтой" зоны будет применяться правило обязательной двухнедельной самоизоляции.

