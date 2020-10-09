Киев готовится к сезонной волне заболеваний гриппом и ОРВИ – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица готовится к сезонной волне заболеваний гриппом и ОРВИ.



"Конечно, мы готовимся к этой ситуации. И, чтобы не получить большое количество больных ОРВИ, город разработал пошаговый план действий. И, прежде всего, хочу обратиться ко всем киевлянам: в этом году как никогда необходимо сделать прививку от гриппа. Потому что несложно представить, какую опасность могут нести коронавирус и грипп "объединив усилия", так сказать", - сказал Кличко во время онлайн-конференции в пятницу.



О мерах, мэр сообщил, что во-первых, как и все последние годы, в медучреждениях будут организованы пункты вакцинации.



"Жители столицы смогут посетить определенные перечнем заведения, бесплатно пройти предварительный осмотр у врача и сделать прививку, заплатив только за вакцину", - сообщил Кличко.



Также он отметил, что руководители коммунальных медучреждений должны держать на личном контроле обеспечение медработников необходимым запасом противовирусных, лекарственных препаратов, антисептических и дезинфицирующих средств и средств индивидуальной.



Коммунальному предприятию "Фармация" поручено обеспечить подчиненные аптеки достаточным количеством противовирусных и лечебных средств неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ. А также средств индивидуальной защиты.



Департаменту здравоохранения горадминистрации поручено организовать иммунопрофилактику гриппа в группах риска. И проведение бесплатных профилактических прививок медикам, которые оказывают первичную и экстренную медицинскую помощь. И работникам приемных отделений учреждений здравоохранения.

