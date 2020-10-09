Лукашенко увидел внешнее вмешательство в ситуации в Карабахе и Бишкеке

Александр Лукашенко заявил, что в событиях в Нагорном Карабахе и Кыргызстане видны признаки внешнего вмешательства. Об этом он сказал в ходе совещания в пятницу, 9 октября, сообщает БелТа.

Говоря о военном конфликте в Карабахе и протестах в Бишкеке, Лукашенко заявил, что в них, как и в нереализованном "белорусском сценарии", четко видны признаки внешнего управления.

"Что нас удержало от подобных событий - это так жестко критикуемая со стороны наших оппонентов вертикаль власти. Там этой вертикали нет. Это то, к чему стремятся некоторые политики в Беларуси. Они так хотят разделить страну по партийному признаку. Вот, пожалуйста, - Президент там не имеет практически никаких полномочий. Поэтому не надо его за это осуждать. У них ситуация примерно середины 90-х годов в Беларуси. Это то, к чему наши вчерашние политические оппоненты призывают: давайте вернем Конституцию 1994 года. Вот результат - там уже третий переворот", - заявил Лукашенко.

Он также отметил, что сравнивать переворот в Кыргызстане и его попытку в Беларуси неуместно.

По его словам, в Беларуси такие события невозможны, поскольку, по его мнению, в стране отсутствуют предпосылки для классических революционных настроений.