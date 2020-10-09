Премьер поручил увеличить количество койкомест в больницах для больных COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания с главами государственных областных администраций с участием Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, относительно ситуации с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, дал поручение Минздраву проработать вопрос возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук для увеличения койкомест в больницах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

"По итогам совещания Премьер-министр также поручил Министерству здравоохранения с целью увеличения количества койкомест проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Шмыгаль поручил департаменту здравоохранения в областных и Киевской городской государственных администрациях отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19.