Польша отозвала часть дипломатического персонала из Беларуси

Польша отозвала часть дипломатического персонала из Беларуси

Польша отозвала из Беларуси часть своего дипломатического персонала на консультации. Об этом заявил замглавы ведомства Шимон Шинковский вель Сенк на пресс-конференции в пятницу, 9 октября.

"Мы солидарно с партнерами из ЕС, которые также решили отозвать своих дипломатов, решили вызвать на консультации часть дипломатического персонала. Это не все дипломатические представители. Консульская служба будет сохранена", - сказал дипломат.

По его словам, для Польши "крайне важно сохранить каналы для контактов и консульские услуги для живущих на территории Белоруссии поляков".

"Мы будем на этот недружественный жест Белоруссии реагировать. Найдем ответ в соответствующее время. Главный вызов - сохранение консульской работы. Конечно, ее осуществление будет осложнено", - добавил Шинковский вель Сенк.

"Это должны принимать во внимание и власти Белоруссии, думая о своих гражданах, которым польские консулы выдают визы. По сути этот жест и эти ограничения властей Белоруссии затронут и белорусских граждан", - резюмировал дипломат.

 