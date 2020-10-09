Польша отозвала часть дипломатического персонала из Беларуси

Польша отозвала из Беларуси часть своего дипломатического персонала на консультации. Об этом заявил замглавы ведомства Шимон Шинковский вель Сенк на пресс-конференции в пятницу, 9 октября.



"Мы солидарно с партнерами из ЕС, которые также решили отозвать своих дипломатов, решили вызвать на консультации часть дипломатического персонала. Это не все дипломатические представители. Консульская служба будет сохранена", - сказал дипломат.



По его словам, для Польши "крайне важно сохранить каналы для контактов и консульские услуги для живущих на территории Белоруссии поляков".



"Мы будем на этот недружественный жест Белоруссии реагировать. Найдем ответ в соответствующее время. Главный вызов - сохранение консульской работы. Конечно, ее осуществление будет осложнено", - добавил Шинковский вель Сенк.



"Это должны принимать во внимание и власти Белоруссии, думая о своих гражданах, которым польские консулы выдают визы. По сути этот жест и эти ограничения властей Белоруссии затронут и белорусских граждан", - резюмировал дипломат.