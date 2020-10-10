Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 12 октября

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в пятницу установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 12 октября.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 12 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев перешел оранжевую зону", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на странице в Facebook.



Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.



В "красной" зоне останется Канев Черкасской области, и в эту зону из "оранжевой" зоны перейдут Сумы.



При этом Киев из "желтой" зоны перешел в "оранжевую".



К "оранжевой" зоне также отнесены 19 областных центров Украины (не считая Киева): Харьков, Одесса, Днепр, Львов, Николаев, Винница, Луцк, Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Полтава, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Краматорск и Северодонецк.



Кроме того, к "оранжевой" зоне отнесены:



- Винницкий и Немировский районы Винницкой области;



- города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцевский, Луцкий, Рожищевский и Турийский районы Волынской области;



- Днепропетровский район Днепропетровской области;



- города Бахмут, Угледар, Мирноград, Покровск и Славянск, Славянский район Донецкой области;



- города Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Коростишевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Олевский, Пулинский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;



- Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;



- города Мелитополь и Токмак, Новониколаевский, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;



- город Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;



- города Васильков, Ирпень, Обухов и Фастов, Бориспольский и Киево-Святошинский районы Киевской области;



- города Лисичанск и Рубежное, Беловодский, Белокуракинский, Кременский, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;



- Пустомытовский и Яворовский районы Львовской области;



- Николаевской район Николаевской области;



- города Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар, Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский районы Одесской области;



- город Миргород Полтавской области;



- города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровненский и Сарненский районы Ровенской области;



- города Лебедин и Ромны, Сумской район Сумской области;



- города Бережаны, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;



- города Люботин и Чугуев, Балаклейский, Близнюковский, Богодуховский, Змиевский, Первомайский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;



- города Каменец-Подольский, Нетешин и Славута, Волочиский, Городоцкий, Дунаевецкий, Красиловский, Летический, Новоушицкий, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;



- города Ватутино, Золотоноша, Смела и Умань, Городищинский, Драбовский, Жашковский, Звенигродский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Манковский, Монастирищенский, Смелянский, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чорнобаевский и Шполянский районы Черкасской области;



- город Новоднестровск, Выжницкий, Герцаевский, Глибокский, Заставневский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;



- город Нежин, Бахмачский, Варвинский и Носовский районы Черниговской области.



К "желтой зоне" отнесены областные центры Запорожье и Херсон, а также:



- города Бердянск и Энергодар, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Приазовский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;



- город Новая Каховка, Белозерский, Высокопольский, Ивановский, Нововоронцовский, Новотроицкий и Олешковский районы Херсонской области;



- города Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Гайсинский, Калиновский, Казатинский, Литинский, Погребищенский, Теплицкий, Тивровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский и Чечельницкий районы Винницкой области;



- Гороховский, Иваничевский, Каминь-Каширский, Ковельский, Локачинский, Любешовський, Любомльский, Маневичский, Ратновский и Шацкий районы Волынской области;



- города Кривой Рог, Новомосковск, Павлоград, Синельниково и Терновка, Петриковский, Пятихатский и Солонянский районы Днепропетровской области;



- города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мариуполь, Новогродовка, Селидово, Соледар и Торецк, Бахмутский, Великоновоселковский, Добропольский, Марьинский, Никольский, Александровский и Покровский районы Донецкой области;



- город Малин, Андрушевский, Барановский, Брусиловский, Емильчинский, Новоград-Волінский, Попельнянский, Радомышльский, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;



- города Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;



- города Калуш и Коломыя, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;



- города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Ржищев и Славутич, Баришевский, Белоцерковский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлыкский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;



- города Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Жолковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Перемишлянский, Радеховский и Сокальский районы Львовской области;



- города Вознесенск, Очаков и Первомайск, Березанский, Веселиновский, Витовский, Врадиевский, Еланецкий, Кривоозерский и Новоодесский районы Николаевской области;



- города Балта, Белгород-Днестровский, Подольск и Южное, а также Арцызский, Балтский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровский, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянский, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области;



- города Гадяч, Горишни Плавни, Кременчуг и Лубны, Великобагачинский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Миргородский, Новосанжарский, Полтавский, Семеновский, Хорольский и Шишацкий районы Полтавской области;



- Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Заречненский, Корецкий, Радивиловский и Ракитновский районы Ровненской области;



- города Конотоп, Ахтырка и Шостка, Белопольский, Буринский, Краснопольский, Лебединский, Недрыгайловский, Ахтырский, Роменский, Середино-Будский, Тростянецкий и Шосткинский районы Сумской области;



- города Изюм, Купянск и Лозовая, Барвенковский, Валковский, Великобурлуцкий, Вовчанский, Дергачевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломацкий, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Лозовский, Нововодолажский, Печенежский и Шевченковский районы Харьковской области;



- города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Деражнянский, Каменец-Подольский, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;



- города Прилуки, Бобровицкий, Борзнянский, Козелецкий, Коропский, Корюковский, Куликовский, Менский, Нежинский, Репкинский, Сосницкий, Срибнянский и Черниговский районы Черниговской области.

