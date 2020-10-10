Венецианская комиссия оценила законопроект о судебной реформе

Венецианская комиссия представила отчет о проекте изменений в Закон Украины О судоустройстве и статусе судей. Об этом сообщает Зеркало недели в пятницу, 9 октября.



Отчет утвердили на сессии 8-9 октября в онлайн-режиме в Париже. К законопроекту также предоставили ​​ряд конкретных рекомендаций.



Комиссия настаивает на том, что согласно европейским стандартам, уменьшение количества судей Верховного суда, которое планировалось украинской властью ранее, в любом случае не может прекратить полномочия действующих судей Верховного суда. Для любой реорганизации Верховного суда следует придерживаться основных принципов по несменяемости судей.



При этом комиссия приветствовала направленность законопроекта на обновление состава ВККС с целью восстановления процедуры отбора судей первой и второй инстанции.



Кроме того, в комиссии обратили внимание на то, что предложенный законопроект нацелен на подчинение Высшей квалификационной комиссии судей Высшему совету правосудия, но отношения между этими органами должны решаться только в рамках более широкой реформы. До этого момента ВСП не должен получать более широких полномочий по ВККС.



Наконец, Венецианская комиссия положительно оценила предложение о создании конкурсной комиссии по отбору новых членов ВККС с участием международных экспертов.

