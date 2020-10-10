На Украине впервые за три месяца выросли цены

Потребительские цены на Украине в сентябре 2020 года по сравнению с августом выросли на 0,5%. С начала года инфляция составила 1,7%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, обнародованные в пятницу, 9 октября. Указано, что в годовом измерении (к сентябрю 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,5% в августе 2020 года.

Продукты питания на Украине в сентябре подешевели на 0,7%. Больше всего подешевели фрукты – на 8,9% и овощи – на 7,0%. При этом яйца подорожали на 7,3%.



Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,6%, на одежду и обувь – поднялись на 7,9%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 3,6% (в том числе газ подорожал на 18,4%).



Предметы домашнего обихода и бытовая техника поднялись в цене на 0,2%, здравоохранение – подорожало на 0,4%, транспорт подорожал на 0,5% (в т.ч. цены на топливо выросли на 0,6%), цены на связь не изменились, на отдых и культуру снизились на 0,6%, образование подорожало на 11,0%, рестораны и гостиницы подешевели на 0,7%.

