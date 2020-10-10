Секреты «Детектива Ренуар»: 5 фактов о новом сериале

Уже в это воскресенье, 11 октября, в 17:45 на телеканале «Интер» стартует один из самых ярких и необычных французских детективных сериалов – «Детектив Ренуар». Телезрителей ждут необычные расследования запутанных преступлений, а также семейные и любовные приключения майора уголовной полиции и многодетной мамы Кандис Ренуар, которая решила вернуться на службу после 10-летнего перерыва. Накануне премьеры – несколько интересных фактов о съемках сериала.

1. Внимание к деталям. Кандис Ренуар не совсем обычный детектив: ее поведение, характер и даже внешний вид мало соответствуют званию полицейского начальника. Поэтому при создании образа героини очень много внимания уделялось костюмам и аксессуарам. Например, Кандис вместо полицейской формы и строгих нарядов носит яркие платья, женственные блузки с рюшами, вязаные шапочки и шарфики и обязательно – обувь на высоком каблуке. «Гардероб героини – это же история персонажа, и она начинается с нуля, – рассказывает режиссер Кристоф Душан. – В первой серии первого сезона Кандис пробует надеть полицейскую форму, но из-за того, что за время перерыва в работе и рождения четырех детей она поправилась, застежка ломается. И Ренуар вынуждена носить свою одежду – женственные наряды, которые не подходят к ее работе. Это делает ее очень экстравагантной. Особенно обувь на высоком каблуке. Нужно отдать должное исполнительнице главной роли Сесиль Буа, которая стойко выдержала все испытания и эксперименты с образом».

А еще Кандис Ренуар всегда ходит с вместительными женскими сумками ярких цветов, в которых можно найти все что угодно. Кстати, идея включить такой аксессуар в образ героини появилась у авторов сериала после кастинга Сесиль Буа. «Когда я пришла на прослушивание, моей младшей дочери было всего пять месяцев, я все еще кормила грудью, – вспоминает актриса. – Поэтому на кастинг я прибежала с огромной сумкой молодой мамы, в которой были и подгузники, и запасной бюстгальтер, и детские игрушки… Да чего там только не было! А во время одной из сцен мне нужно было достать из сумки свой телефон. Конечно же, он оказался на самом дне, и, чтобы добраться до него, мне пришлось вытащить все содержимое. И когда я доставала из сумки одну неожиданную вещь за другой, при этом продолжая играть, это выглядело очень забавно. В результате все присутствующие начали смеяться. Поэтому решили, что такое будет забавно смотреться и в кадре».

2. Настоящий детектив. Каждая серия «Детектива Ренуар» – расследование отдельного преступления. Чтобы достоверно показать на экране работу уголовной полиции, автор сценария Марк Крессманн неделю провел в настоящем полицейском офисе в портовом городе Лорьян. «Мне важно было понять, что на самом деле происходит в провинциальном полицейском участке, чем он живет, – объясняет Марк. – Я увидел, как взаимодействуют между собой разные службы, какие взаимоотношения между сотрудниками, как они общаются, как проводят допросы, как ведут себя на месте преступления. Я получил больше, чем ожидал. Смог с нуля понаблюдать за расследованием преступления. И даже выучил некоторые словечки из полицейского жаргона. Это дало мне много идей для сценария «Детектива Ренуар».

3. Между двух семей. Во Франции вышло 8 сезонов сериала и сейчас идут съемки девятого. Работа над «Детективом Ренуар» продолжается уже 8 лет, и каждый год по 7 месяцев актеры проводят на съемочной площадке. Причем зачастую вдалеке от семьи. Например, исполнительница главной роли Сесиль Буа живет в Париже, а картину снимают на юге Франции – в городах Сете, Монпелье, Бузиге и Ниме. «8 лет работы в таком графике, да еще и далеко от дома – это непросто, – признается актриса. – В начале 7-го сезона я сказала, что он определенно будет моим последним, если авторы не найдут художественные аргументы, которые меня задержат. И они их нашли! Я чувствую, что в образе Кандис мне еще есть что рассказать и показать зрителям. Вообще меня держат в этом сериале не только мой персонаж, но и мои партнеры и вся команда, которая не изменилась с самого начала съемок, – они стали для меня семьей». А чтобы уделять достаточно времени и внимания своей настоящей семье, Сесиль прописала в контракте, что в выходные дни и в период школьных каникул она не снимается – проводит время исключительно с мужем и двумя дочками.

4. Родственные связи. В сериале «Детектив Ренуар» в эпизодических ролях можно увидеть членов семьи исполнительницы главной роли Сесиль Буа. Ее муж – тоже актер Жан-Пьер Микаэль – сыграл режиссера театра, где занимается старшая дочь главной героини. « Поучаствовать в нескольких сериях мне предложили сценаристы, – рассказывает Жан-Пьер. – Я с радостью согласился. Конечно, меня немного смущает тот факт, что в этом сериале Сесиль играет роль босса, и я не мог позволить себе быть более важным по сравнению с ней ( улыбается ). Но на самом деле мы с женой очень мало снимались вместе. И когда у нас есть возможность поработать вместе, мы стараемся ею воспользоваться. Это приятный бонус для нас обоих».

Пасынку Буа – Квентину Микаэлю – досталась роль бойфренда дочери Кандис. «Я подумала, что эта роль очень подойдет Квентину, – рассказывает Сесиль. – Он же окончил актерскую школу. И я предложила ему пройти пробы в сериал. А два месяца спустя продюсер сообщил, что его утвердили. Но я попросила, чтоб не было такого, что его берут только потому, что он мой пасынок. И меня заверили: это не тот случай, Квентин – единственный, кто может добавить красок этому персонажу. На съемочной площадке я не давала ему никаких советов – позволила играть так, как он считает нужным. И у него очень хорошо все получилось. Для меня невероятная честь быть свидетелем дебюта Квентина в кино. Очень горжусь этим!»

5. Техперсонал тоже играет. Актер Рафаэль Ленгле, исполнитель одной из главных ролей – капитана Антуана Дюма, главного противника Кандис – также выступил режиссером нескольких серий «Детектива Ренуар». «Это был настоящий вызов для меня, – признается Рафаэль. – Мне приятно, что продюсеры доверили мне столь ответственную работу. Но со съемок я вышел совершенно опустошенным. Во-первых, мне достались съемки на непростых локациях – в больнице, на городской свалке, на мусороперерабатывающем заводе. А во-вторых, помимо режиссерских обязанностей, я продолжал работать в кадре. Ведь мой герой – ключевой персонаж. Это было достаточно сложно и для команды, и для меня. Допустим, я сидел на гриме и одновременно отдавал по рации команды операторам, ведь в это время снимали очередную сцену. Зато мне повезло в том, что актеры мне доверяют, наверное, больше, чем другим режиссерам. Ведь я тоже на их месте. И еще для меня было настоящим удовольствием задействовать в нескольких сценах технических работников из съемочной группы. Зрители не поймут этого момента, но мы хорошо повеселились».

Сможет ли Кандис Ренуар доказать свой профессионализм после 10-летнего перерыва в работе и завоевать уважение коллег на новом месте? А остаться при этом хорошей мамой для четверых детей и устроить личную жизнь после развода с мужем? Смотрите сериал «Детектив Ренуар» с 11 октября по воскресеньям в 17:45 на «Интере».

Сериал «Детектив Ренуар»

Оригинальное название: Candice Renoir

Жанр: детектив

Страна: Франция

Годы: 2013-2020

Продолжительность: 8 сезонов, 58 серий

Актеры: Сесиль Буа, Рафаэль Ленгле, Мамед Арески, Гайя Верней, Дельфин Риш, Самира Лаккаб.