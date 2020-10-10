Правильный рацион поможет держать уровень кальция под контролем

Кальция - жизненно значимый для человека элемент. Он важен для поддержания костной ткани, участвует в процессах свертывания крови, регулирует мышечное сокращение, секрецию гормонов и нейромедиаторов. Как отмечает врач-эндокринолог Екатерина Янг, важно поддерживать оптимальный уровень кальция, правильно составляя свой рацион.



Комментирует Янг: "Это самый "большой" и необходимый минерал для организма. Ежедневно человеку необходимо от 400 до 1500 миллиграммов кальция. Кальция много в кунжуте, маке, льне, конопле, амаранте, чиа, горчице. Он содержится в большой концентрации в следующих орехах: миндаль, бразильский и грецкий орехи, фундук, фисташки. Также полезны бобовые, морепродукты и рыба, в особенности моллюски, устрицы, сардины".



Из овощей стоит обратить внимание на репу, морковь, чеснок, все виды капусты, листовую зелень, пишет РИА "Новости". Любителям сыров лучше отдавать предпочтение твердым выдержанным сырам. Наиболее оптимальное решение - козий или овечий сыр. Также следует знать, что быстрому усвоению кальция способствуют продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, натуральные пребиотики (к примеру, инулин), витамины D, C, а также магний, медь, цинк, марганец и кремний.

