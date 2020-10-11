Ювелирные изделия Пандора: в чем их преимущества и уникальность

Бренд Pandora вот уже много лет известен любителям стильных украшений, прежде всего, как производитель браслетов. С момента их изобретения прошло уже более тридцати лет. С каждым годом этот бренд ювелирных изделий становятся все популярнее. Сейчас под этой маркой представлен широкий модельный ряд продукции: кольца, серьги, кулоны. Теперь они появились и в Украине.

Браслет Пандора: что собой представляет, в чем его особенность

Эти ювелирные изделия относят модным разновидностям украшений. Браслеты Пандора существуют во множестве разнообразных вариаций. Они различаются только исполнением и материалами. Их основа состоит из шнура или текстильной нити.

Кольцо браслета производят из обычного и драгоценного металла. На него нанизывают различные бусины, кольца, специальные подвески – «шармы». Детали его легко заменить. Это позволяет быстро видоизменять внешний вид. Браслет не надоедает владелице.

Все изделия бренда Pandora – это произведения ювелирного искусства. Популярность компании принесло сотрудничество с ювелирным дизайнером Лоне Франдсеном. Его наняли для разработки дизайнерских украшений для нового бренда. Ему принадлежала блестящая идея добавить к основе браслета легко заменяемые подвески.

Ювелир предложил каждую фигурку наделить особым значением, будь то геометрический элемент или бусина из драгоценных камней. Впервые это изделие было представлено на европейском рынке в 1999 году. Оно сразу завоевало популярность у покупательниц из стран Европы, а затем стало всемирно известным.

Преимущества ювелирных изделий Пандора

Изделия этого производителя имеют модульную конструкцию. К ней разработано огромное количество разнообразных дополнительных украшений. Каждый шармик Пандора изготавливают искусные мастера. Они выполнены с тщательной ручной проработкой мельчайших деталей. Наборные элементы позволяют сделать индивидуальное украшение, отражающее вкус и характер владелицы.

Для этих изделий характерно:

возможность создания индивидуального дизайна за счет сочетания наборных элементов;



модульность конструкции;



универсальность всех коллекций;



элегантный, лаконичный дизайн.

Браслет видоизменяется довольно быстро. Достаточно снять старые шармы и надеть на основу новые элементы. Благодаря тщательной проработке всех элементов, а также использованию дорогостоящих материалов он не смотрится безвкусно, как нагромождение дешевых безделушек. Аксессуар очень универсален. Его можно носить с любым нарядом, если правильно подобрать сочетающиеся между собой декоративные элементы.

Какие украшения кроме браслетов, есть в продаже

Сейчас компания выпускает не только браслеты с наборами шармов. В магазинах можно приобрести и другие прелестные украшения:

Подвески. Они выпускаются в золотом и серебряном исполнении. Кулоны представлены в тематических коллекциях. Они обладают утонченными элементами.

Кольца. Изделия выдержаны в простом или сложном стиле. Они выполнены из драгоценных металлов. Украшены колечки декоративными элементами. Некоторые имеют вставки из драгоценных, а также полудрагоценных камней.

Кулоны. Эти изделия примечательны своей универсальностью. Они одинаково хорошо подходят как цепочке, так и к браслету.

Серьги. Все изделия изготавливают с применением ручной обработки. Они имеют уникальный, неповторимый дизайн.

В магазинах компании имеются и другие украшения. Познакомиться с полным ассортиментом можно на сайте: https://pandoramag.com.ua/. Бренд Пандора к каждому сезону разрабатывает новые ювелирные коллекции, которые сразу же поступает в сетевые магазины.