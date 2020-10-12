Алиев призвал Пашиняна поблагодарить Путина за спасение Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну поблагодарить главу РФ Владимира Путина за спасение его страны.



Об этом он заявил в интервью "РБК".



"Когда Пашинян выдвинул нам всем ультиматум, когда он оскорбил чувства азербайджанцев, он должен был быть наказан за это, и мы это сделали. И пусть благодарит Путина за то, что в очередной раз Россия пришла на спасение Армении", — сказал Алиев.



По его словам, Азербайджан неоднократно обращался к Москве с просьбой повлиять на Армению, которая "на 100% зависит от России".



"В армянском руководстве должны наконец понять, что языком ультиматумов, оскорбления и шантажа с Азербайджаном говорить нельзя. Я никогда себе не позволял такого тона общения ни с кем, ни внутри страны, ни тем более за рубежом", — сказал Алиев.

