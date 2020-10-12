На Украине запретили "гулянки" и работу клубов и ресторанов после 22-00 в красной и оранжевой зонах

В регионах Украины с "красным" и "оранжевым" уровнем опасности распространения коронавируса вводятся ограничения для работы заведений общепита - ресторанов и клубов.



Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Рады Михаил Радуцкий в Facebook по итогам воскресного совещания у президента.



Так, с 22:00 все заведения будут закрываться.



"Массовые "гулянки" в клубах завершились. Это касается и всех массовых мероприятий. Смотреть на нарушение запрета "сквозь пальцы" власти больше не собираются", - написал Радуцкий.

