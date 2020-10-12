В Минске за время протестов к ответственности привлекли около 3 тыс. человек

Около 3 тыс. человек привлечены к административной ответственности за весь период проведения в Минске несанкционированных массовых мероприятий. Об этом заявил в воскресенье прокурор Минска Олег Лаврухин в эфире телеканала СТВ.



"Мы можем говорить, что сегодня уже привлечено к ответственности только по городу Минску за весь этот период около 3 тыс. человек. Только к административной. Из них две трети, как правило, - наказание в виде ареста, а остальные - более тысячи человек - это административные штрафы по статье 23.34 (участие в несанкционированном мероприятии - прим. ТАСС)", - отметил прокурор Минска.



Он напомнил, что данная статья Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Белоруссии предусматривает различные виды наказания: от штрафа до 30 базовых величин (около $310) до административного ареста. "В настоящее время, насколько мне известно, прорабатывается вопрос в том числе об ужесточении санкций вот этой статьи для того, чтобы минимизировать эти риски выхода людей на незаконные массовые мероприятия", - сказал Лаврухин.



По его словам, на данный момент в производстве органов предварительного следствия Минска находится около 250 уголовных дел, связанных как с участием в массовых беспорядках, так и с оказанием сопротивления работникам милиции, угрозой применения насилия в отношении работников милиции.



"Это дела, которые связаны с остановкой движения общественного транспорта. Вот об этой цифре сегодня возбужденных дел идет речь. На сегодня установлены 275 лиц, которые причастны к совершению данных преступлений", - уточнил прокурор. По его словам, общий ущерб по данным уголовным делам составил приблизительно 260 тыс. белорусских рублей (около $100 тыс.).



Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа. По данным ЦИК, победу с 80,10% голосов одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования и приняла участие в создании Координационного совета оппозиции. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить незаконные акции.



