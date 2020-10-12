Медики назвали категорию пациентов, которые умирают от коронавируса чаще всего

В российском Минздраве рассказали, какая категория пациентов наиболее подвержена тяжелому течению коронавируса и чаще умирают.



Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России олег Салагай, передает "РИА Новости".



Как сообщил замминистра, медики провели исследования на почти 400 тыс. пациентов, которые показали, что тяжелее всех коронавирусную болезнь переносят люди с ожирением. Эта категория граждан попадает в больницу чаще не 113%. Кроме того, они на 74% чаще оказываются в реанимации, и вероятность смерти при этом выше на 48%.



По словам Салагая, уменьшение избыточной массы тела может является эффективным средством для профилактики коронавируса и его негативных последствий.



Также российский чиновник рассказал, что каждый может самостоятельно выяснить, есть ли у него лишний вес. Для этого нужно разделить массу тела (в килограммах) на рост в квадрате (в метрах), если полученная величина составляет свыше 25, нужно начинать следить за своим весом.



Как заявил медик, массу тела лучше снижать, контролируя употребление газированных напитков и кондитерских изделий, а также других продуктов, являющихся источником быстрых и легких сахаров. Заявление заместителя министра здравоохранения было приурочено ко Всемирному дню борьбы с ожирением.

