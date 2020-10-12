Ницой пожаловалась на "русификацию" Львова

Украинская "писательница" и националистка Лариса Ницой пожаловалась на "русификацию" Львова, об этом она написала в Facebook.



"Дорогие львовяне, стесняюсь спросить. Где ваш бандеровский флаг?" – написала Ницой, посетовав, что в городе нельзя вывешивать флаг украинских националистов каждый день.



По ее утверждению, львовяне не замечают ежедневное "скатывание в русский мир".

"Вы стремительно русифицируетесь. Вы давно прислушивались к своим улицам? На улицах все чаще звучит русский", — пожаловалась националистка.



Она добавила, что слышала русский язык даже в школах, из-за чего "аж поперхнулась". "Как будто я в Киеве. Я что-то не понимаю, вы духовная столица Украины или уже нет?" — возмутилась писательница.



Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла быдлом соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта". Помимо этого, она выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, произведения которых назвала "щупальцами русского мира".

