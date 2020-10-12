На Украине хотят штрафовать предприятия за несоблюдение масочного режима их клиентами

Верховной Раде предложили рассмотреть изменения в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" введя ответственность для собственников помещений за не соблюдение масочного режима.



Такое решение было принято на совещании у президента Украины Владимира Зеленского, сообщил глава комитета по здравоохранению Рады Михаил Радуцкий в Facebook.



"Единственная эффективная форма контроля за соблюдением масочного режима-введение ответственности собственников помещений. Верховной Раде предлагается рассмотреть изменения в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения " по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", - написал Радуцкий.



По его словам, изменения предусматривают штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без надетых респираторов или защитных масок.

