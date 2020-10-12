Карантин так карантин

Как символично: в Стокгольме 12 октября завершается традиционная «Нобелевская неделя» и этот же день украинские ВУЗы переводят на дистанционное обучение, а школы отправляют на каникулы досрочно. Тестировать приказано в полтора раза больше. Оксфордской вакцины, которую мы ждем, еще нет. Но японцы уже изобрели дорогостоящую лампу, а финских собак учат распознавать вирус по запаху. Такие они – будни второй волны эпидемии.



Пандемия диктует новые правила жизни. Ломает привычные традиции. Впервые в истории церемония награждения лауреатов Нобелевской премии проходит практически в режиме онлайн, с минимумом присутствующих.



Такого не было никогда, начиная с 1901 года. Премии всегда вручались по одному стандарту: лауреатов приглашали в Стокгольм и лично король Швеции на официальной церемонии выдавал им медали и дипломы.



После этого проходил Нобелевский банкет, рассчитанный 1300-1400 человек. Форма одежды – фраки и вечерние платья. Все – от выхода короля под руку с Нобелевской лауреаткой, а если таковой не окажется – женой Нобелевского лауреата по физике до выноса мороженного строго регламентировано и расписано по секундам. Третье – это Нобелевский концерт. Тоже часть ритуала.



Когда соблюсти его в полной мере от начала до конца технически было невозможно, скажем, во время Первой и Второй мировых войн, премии просто не присуждались. Было два перерыва по четыре года.



При этом важно отметить, что Швеция – одна из нескольких стран мира, которая не вводила жесткий карантин весной, когда это сделали остальные страны. Здесь также придерживаются концепции «коллективного иммунитета». Тем не менее, шведы пошли навстречу общемировому тренду и решили не приглашать даже большинство лауреатов. Медали и дипломы им передадут через посольства и университеты.



Раз уже шведы перестраховались, то что остается делать нам. Тем не менее, тот вариант карантина, который стартует сегодня, не предполагает закрытие метро в крупных городах, ограничение движения транспорта и прекращение работы всех учреждений, включая медицинские, как это было весной.



Учебные заведения у нас каждый год уходили на карантин во время эпидемии гриппа или ветрянки. Не все, конечно, но многие. То, что закрывается ночная жизнь в ресторанах и, прежде всего, в клубах, тоже нормально. Напиться и нагуляться можно днем.



Артистам – сочувствие. Они опять пострадавшие №1. Поймала себя на мысли, что очень хотела прикупить билет на концерт Александра Малинина. Не сделала этого из-за опасения, что его, как и многих российских артистов, в Киев не пустят, и деньги пропадут. А билеты не дешевые. Теперь предполагаю, что этот и другие концерты отменят из-за карантина.



Под увеличение ежедневных тестов Минздрав изменил алгоритм тестирования. Раньше организацией тестирования должен был заниматься лечащий врач. Теперь это забота самого пациента. По идее, больной человек не должен ходить по городу, ездить в транспорте и такси, сидеть в поликлиниках и распространять заразу. К нему при наличии соответствующих показаний для взятия материала выезжает мобильная бригада

Так называемая оксфордская вакцина, о которой много говорили, пока не оправдала ожиданий. Препарат, разрабатываемый Оксфордским университетом совместно с британско-шведским фармаконцерном AstraZeneca, во время клинических испытаний на 30 тысячах добровольцев показал серьезную «побочку». Например, синдром Гийена-Барре

Мобильные госпитали «про запас» тоже пусть будут. А вот идея свозить больных в самый центр Киева – во Дворец Спорта рядом со станцией метро, массой ресторанов, офисов, Минсоцполитики и торгово-офисным небоскребом Gulliver, мне кажется странной.Весной отправляли здоровых людей на обсервацию в Санжары и другую тьмутаракань, и там местные жители молились против «заразных» и окна в автобусах били, а тут просто самое многонаселенное место в Киеве выбрали. То ли по соседству с Александровской больницей, то ли в наказание Gulliver за то, что они светили стены цветами ЛГБТ-флага. В общем, пусть подумают лучше. Мало ли пустующих санаториев под Киевом зимой?Еще одна спорная, по словам знающих людей, затея – поручение Минздраву увеличить количество ПЦР-тестов с 30-35 тыс. до 50 тыс. в сутки. На что выделено 260 млн грн.Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко еще в сентябре сообщил, что ежедневно наши лаборатории исследуют около 30 тысяч тестов на Covid-19, а это больше, чем Польша: 66,3 на 100 тыс. населения у нас и 47,9 у них. В месяц выходит 900 тыс. тестов. При том, что за все время пандемии – с марта 2020 года – зафиксировано 261 тыс. случаев заболевания.Понятно, что количество инфицированных растет. Это тот же алгоритм, как при эпидемии гриппа. Но при таком подходе – давайте побольше тестов, от планового количества страдает качество. Не секрет, что наши тесты очень часто оказываются ошибочными. Люди делают их по 2-3 раза. И по большей части каждый раз платят деньги.Это уже превратилось в выгодный бизнес. Многие категории работающих не могут выйти на работу без справки об отсутствии Covid-19. Плюс в летнее время проверили всех туристов. С одной стороны, это правильно. С другой – нагрузка на лаборатории возрастает. Из-за ошибочных тестов может завышаться общий уровень инфицированных. Украина плотно засела в «красной зоне» и не вылезает оттуда.Под увеличение ежедневных тестов Минздрав изменил алгоритм тестирования. Раньше организацией тестирования должен был заниматься лечащий врач. Теперь это забота самого пациента. По идее, больной человек не должен ходить по городу, ездить в транспорте и такси, сидеть в поликлиниках и распространять заразу. К нему при наличии соответствующих показаний для взятия материала выезжает мобильная бригада. Бригада приезжает по месту пребывания больного независимо от прописки. Направление дает семейный врач или «Скорая помощь», которая прибыла на вызов и заподозрила коронавирус.Но, во-первых, вызвать «скорую» после медреформы при общем заболевании практически невозможно. Для этого нужно упасть с лестницы, попасть в ДТП, впасть в кому и т.п. Такое понятие как «показания к тестированию» – очень расплывчатое. Ну, температура небольшая есть, кашель тоже, насморка нет. Это точно Covid-19? Не факт.Так же думают и наши семейные врачи. Поэтому абсолютное большинство подозрительных граждан отправляется в лаборатории своим ходом и там сдает анализ. Опять-таки, если бы все они вызывали мобильную бригаду, то у нас пришлось бы создать тысячи мобильных бригад. А это нереально.Теоретически можно было бы развернуть мобильные пункты тестирования по принципу автолавок. Либо поставить машины-лаборатории на оживленных перекрестках, либо ездить по районам в соответствии с графиком. Сегодня тут причалили, завтра – там. Нечто подобное сделали американцы – у них такие пункты-палатки стоят на многих трассах и въездах в города. Кое-где есть и в России. У нас пока о подобном ничего не слышно.Хотя, вангую, скоро откроют тест-кабинет в Верховной Раде. Не только потому, что много заболевших среди депутатов и работников, а еще и по аналогии с Европарламентом, где уже открывают круглосуточный центр тестирования на коронавирус для евродепутатов и персонала. Мы же не должны отставать от Европы и ударять в грязь лицом.Кстати, если уже перенимать европейский опыт, то в аэропорту Хельсинки служебных собак в рамках пилотного проекта пытаются по запаху определять зараженных коронавирусом. Я не шучу. Читала об этом в прессе.В эксперименте участвуют 16 собак – по четыре собаки в одну смену. Пассажиров будут просить провести салфеткой по коже, после чего эту салфетку будут давать обнюхать специально обученным собакам. Если собака распознает вирус, то пассажиру придется пройти медицинскую проверку.Как отметила исследователь Анна Хельм-Брекман, которая работает на ветеринарном факультете университета Хельсинки, собаки, прошедшие специальные тренировки способны распознать запах, типичный для заболевших Covid-19, практически со 100% точностью. Интересно, а чем пахнет коронавирус? Никто больных не нюхал? Рассказать не может?Конечно, все было бы проще, если бы от коронавируса можно было привиться, как от обычного гриппа. Но пока в мире есть только одна вакцина, запущенная в массовое производство – российская. Судя по заявлениям нашего президента, Владимир Зеленский ей не доверяет, так что ждем европейскую и американскую. Или на худой конец, китайскую. Но все почему-то тормозят.Так называемая оксфордская вакцина, о которой много говорили, пока не оправдала ожиданий. Препарат, разрабатываемый Оксфордским университетом совместно с британско-шведским фармаконцерном AstraZeneca, во время клинических испытаний на 30 тысячах добровольцев показал серьезную «побочку». Например, синдром Гийена-Барре. А это страшная вещь: состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Тяжелые случаи синдрома Гийена-Барре наблюдаются редко, но они могут приводить практически к полному параличуПоэтому не будем рисковать с уколами. Есть и другие варианты защититься от заразы. Пишут, что японская компания Ushio выпустила УФ-лампу «Care 222», которая якобы уничтожает коронавирус, не причиняя вреда здоровью человека.УФ-лампа, разработанная совместно с Колумбийским университетом, будет использоваться для дезинфекции помещений, где находятся много людей и риск заражения вирусом высок, например, автобусы, поезда, лифты и офисы, говорится в сообщении компании. Жаль, что ее стоимость $2860. А то бы себе прикупила...