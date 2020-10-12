Зеленский видит в НАТО шанс сохранить Украину

Членство Украины в НАТО является единственным шансом сохранить Украину, считает президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил в интервью ВВС HARDtalk. Стремление присоединиться к НАТО он объяснил тем, что членство в Альянсе позволит обеспечить безопасность в регионе.



"Да, это правда, у нас мощная армия в 200 тысяч, мы обновляем технику. Но этого мало. Единственный шанс, я об этом говорю и Соединенным Штатам и странам ЕС, если вы не хотите терять Украину, вы должны ее поддерживать. А членство в НАТО - это очень важный сигнал Российской Федерации и это важнейшая поддержка", - сказал Зеленский.



Он не считает перспективы членства Украины в НАТО фантазией.



"Война между Украиной и Россией - это тоже была фантастика. Никто в это не верил. У нас семьи были. Страны жили бок обок, уважали друг друга. А сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть. Украинцы не хотят общаться с русскими. Поэтому если кто-то говорит, что НАТО - это фантастика, ну что же, посмотрим", - добавил Зеленский.

