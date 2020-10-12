Германия и Польша вводят новые ограничения в связи с COVID-19

Германия и Польша ввели новые ограничения в попытке замедлить распространение коронавирусной инфекции COVID-19 на фоне роста числа заражений, передают в субботу европейские СМИ.



Так, бары и рестораны в Берлине будут закрываться в 23:00. Эта мера будет в силе до 31 октября. Аналогичные ограничительные меры вводятся в финансовой столице Германии Франкфурте-на-Майне. Кроме того, ограничат часы работы всех магазинов. Исключение - аптеки и станции заправки автомобилей.



Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что тем городам, где фиксируется высокое число заражений, будет отведено порядка 10 дней для того, чтобы замедлить скорость распространения COVID-19. В противном случае им придется ввести жесткие ограничительные меры.



В Польше граждан обязали носить маски во всех общественных местах. За последние сутки там выявили рекордно высокое для страны число заражений - свыше 4 тыс.



Ранее сообщалось, что и в Чехии рассматривают возможность введения режима изоляции, поскольку темпы заражения населения COVID-19 в последние дни ускорились. Четвертый день подряд в этой стране регистрируют рекордно высокое число заражений - более 8,6 тыс.



В Британии эксперты в области здравоохранения призывают носить маски всех сотрудников офисов в том случае, если они находятся в помещении не одни.



В Португалии за последние сутки выявили рекордно высокое число заражений за все время пандемии - 1646. В последние дни в этой стране регистрируют все больше и больше зараженных, в четверг минувшей недели их число впервые превысило 1 тыс. с апреля этого года.

