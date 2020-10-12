"Минский процесс" по Донбассу должен быть "немного более гибким" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Минский переговорный процесс" по урегулированию конфликта на Донбассе нужно сделать "немного более гибким". Об этом он заявил в интервью ВВС HARDtalk, передает УНН.



"...передача границы украинской власти после выборов - это неправильно. Мы не можем обеспечить выборы там (на оккупированном Донбассе - ред.). Никто из наблюдателей не приедет. Кто будет приезжать на ту часть и проводить там выборы, если там есть вооруженные люди? Все это понимают. Но мы идем за "Минском". Есть такое, что надо, чтобы "Минск" был немного более гибким. Вы понимаете, что прошло время...", - рассказал Зеленский.

