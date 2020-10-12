Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в зоне карабахского конфликта. Ереван утверждает, что вооруженные силы Азербайджана ведут интенсивный обстрел на южном направлении.



«В течение ночи ситуация в зоне карабахского конфликта была стабильно напряженной», — сообщила 12 октября пресс-секретарь Министерства обороны Шушан Степанян.



Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявило, что армянские силы подвергли обстрелу территорию Агдамского района.



27 сентября в Нагорном Карабахе начались бои. Баку и Ереван, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокации.



Спустя почти две недели, 9 октября, главы МИД двух республик приехали в Москву на переговоры при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова.



Переговоры длились девять часов. Стороны согласились объявить перемирие и приступить к субстантивным (предметным) переговорам на площадке Минской группы ОБСЕ.

