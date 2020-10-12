МОН предлагает каникулы в школах с 15 до 30 октября

И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что сегодня будет подготовлено и отправлено рекомендательное письмо во все учреждения общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории) по установлению каникул с 15 по 30 октября включительно.



«Имея общую позицию с коллегами в правительстве и понимая всю ответственность, возложенную на нас перед страной, мы приняли решение, согласно которого 12 октября будут подготовлено и направлено рекомендательное письмо во все учреждения общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории) по установлению каникул с 15 по 30 октября включительно», - заявил Шкарлет.



По его словам, он вместе с министром здравоохранения Максимом Степановым, будут подавать соответствующее предложение на рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС с рекомендацией подготовить соответствующее распоряжение и принять его на заседании правительства уже 13 октября.

