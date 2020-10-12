Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевский комитет по экономике при Шведской королевской академии наук назвал имя лауреатов Нобелевской премии по экономике. Список претендентов до конца держался в тайне.

Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Премия присуждена американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону - за развитие теории аукционов.

Потомки основателя премии данную номинацию не поддерживают. По мнению доктора юриспруденции Петера Нобеля, она не соответствует духу и букве завещания шведского химика и изобретателя, письма которого свидетельствуют о том, что он не любил экономистов.

Глава "Общества семьи Нобелей" Томас Тюден полагает, что лауреата этой премии следовало бы объявлять и вручать ему награду отдельно от победителей в номинациях, перечисленных в завещании.