Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевский комитет по экономике при Шведской королевской академии наук назвал имя лауреатов Нобелевской премии по экономике. Список претендентов до конца держался в тайне.



Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.



Премия присуждена американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону - за развитие теории аукционов.



Потомки основателя премии данную номинацию не поддерживают. По мнению доктора юриспруденции Петера Нобеля, она не соответствует духу и букве завещания шведского химика и изобретателя, письма которого свидетельствуют о том, что он не любил экономистов.



Глава "Общества семьи Нобелей" Томас Тюден полагает, что лауреата этой премии следовало бы объявлять и вручать ему награду отдельно от победителей в номинациях, перечисленных в завещании.

