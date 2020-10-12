В Украине будут отслеживать повторные заболевания коронавирусом

В Министерстве здравоохранения планируют отслеживать повторные заболевания коронавирусом в Украине. Сейчас уже поступает информация о повторных случаях заболевания от областных лабораторных центров.



Об этом в комментарии РБК-Украина заявил исполнительный директор Центра общественного здоровья Игорь Кузин.



"Информационная система у нас работает и позволяет регистрировать каждый случай. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем сделать аналитику по повторным заболеваниям. Мы такую ​​статистику не делали, но уже от областных лабораторных центров мы получаем отзывы, что такие случаи есть и они регистрируются", - сказал Кузин.



Он добавил, что сейчас фиксируют случаи повторного заболевания ранее чем через три месяца.



"Раньше считалось, что такие случаи возможны лишь после трех месяцев с момента заболевания. То, что мы видим сейчас - это случается. В небольшом количестве. И это может происходить даже через месяц после основного заболевания. Однако, хорошая новость, что это не массовое явление", - отметил Кузин.

