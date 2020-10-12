В Беларуси за день задержали более 700 протестующих

В Беларуси 11 октября около 11 тысяч человек приняло участие в несанкционированных акциях, в ходе которых были задержаны 713 человек. Об этом сообщает МВД страны в понедельник, 12 октября.



"Всего по стране общее количество протестующих составило около 11 тысяч человек. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек", – говорится в сообщении.



По данным МВД, в Беларуси в воскресенье зафиксировано 25 акций протеста.



"По сравнению с предыдущими воскресными шествиями число митингующих уменьшилось, но повысилась агрессивность толпы, в которой были представители различных радикализированных группировок – анархисты, ультрас и другие", – отметили в ведомстве.



Так, в Минске в районе проспекта Победителей собрались разрозненные группы граждан, некоторые из них оказали активное неповиновение органам правопорядка. Часть протестующих сформировав колонну и блокировав движение транспорта, вышли на проезжую часть. К 17:30 на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого правоохранители рассредоточили колонну и восстановили движение.



Вечером в некоторых районах Минска вновь пытались собраться протестующие. Они блокировали движение транспорта, повреждали улично-дорожную инфраструктуру и возводили баррикады.



"Зафиксированы многочисленные факты столкновений с правоохранительными органами, при этом даже в случаях, не связанных с задержаниями", – рассказали в МВД и обратили внимание на то, что протестующие использовали "заранее приготовленные биты, камни, а также приспособления ослепляющего воздействия".



В ответ правоохранители для сдерживания напора митингующих применяли спецсредства и спецтехнику.

