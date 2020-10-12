Политика санкций против России должна продолжаться до деоккупации Крыма - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда выступает за продолжение "крымских" санкций против России. Он заявил, что это должно продолжаться до деоккупации полуострова.



Об этом он заявил в Киеве на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Дуда считает необходимым возвращение контроля Украины над частями оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также возвращение контроля над Крымом.



"Санкции, которые в связи с российской агрессией были приняты, являются для нас понятными. До деоккупации Крыма политика санкции должна продолжаться", - заявил он.

