Власти Пекина ограничили въезд в город до 500 человек ежедневно

Власти Пекина приняли решение контролировать число въезжающих в город, и теперь оно составляет не более 500 человек в день, сообщают в понедельник китайские государственные СМИ.



"Пекин строго контролирует, чтобы число въезжающих в столицу составляло примерно 500 людей в день", - говорится в сообщении.



После частичного возобновления международных пассажирских рейсов 3 октября Пекин принял 46 прямых рейсов и 6870 пассажиров, у двоих из которых обнаружился коронавирус.



После длинных выходных по случаю Дня рождения КНР в китайском городе Циндао обнаружили три бессимптомных случая заражения коронавирусом. Власти планируют протестировать весь город, в котором живет около 9 млн человек. Пекинский центр по контролю и профилактике заболеваний посоветовал пекинцам в ближайшее время не ездить в Циндао без крайней необходимости.

