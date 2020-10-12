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- Песков рассказал о возможности поставок российской вакцины от коронавируса в Украину
Песков рассказал о возможности поставок российской вакцины от коронавируса в Украину
Россия может рассмотреть вопрос о поставках своей вакцины от коронавируса в Украину, если Киев изъявит желание ее получить.
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет ТАСС.
При этом, по словам Пескова, условия поставок и то, будут ли они платными, будет зависеть от запроса Украины.
"Это зависит от страны, зависит от запроса. Украина пока не изъявляла желания и не говорила, что она хочет и как она хочет... Главное - понять, хочет этого Украина для своих граждан или не хочет", - сказал Дмитрий Песков.
Источник: Strana.ua
16:25