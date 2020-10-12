Песков рассказал о возможности поставок российской вакцины от коронавируса в Украину

Россия может рассмотреть вопрос о поставках своей вакцины от коронавируса в Украину, если Киев изъявит желание ее получить.



Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет ТАСС.



При этом, по словам Пескова, условия поставок и то, будут ли они платными, будет зависеть от запроса Украины.



"Это зависит от страны, зависит от запроса. Украина пока не изъявляла желания и не говорила, что она хочет и как она хочет... Главное - понять, хочет этого Украина для своих граждан или не хочет", - сказал Дмитрий Песков.

