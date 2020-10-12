Зеленский собрался с визитом в Турцию

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква в интервью агентству Интерфакс-Украина, опубликованному в понедельник, 12 октября.



"В конце следующей недели состоится еще один визит президента Украины к еще одному стратегическому партнеру - Турции. Там также будет много времени посвящено экономике. Нам наконец надо завершать переговоры по зоне свободной торговли. Важные вопросы и военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией", - рассказал он.



Жовква также сообщил, что запланирован еще один визит Зеленского.



"И несколько визитов будет других иностранных лидеров в Украину до конца года. Поэтому нынешняя внешнеполитическая интенсивность президента Зеленского сохранится до конца года", - добавил он.

