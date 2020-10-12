Елизавета II вызвала принца Гарри для серьезного разговора

В Великобритании ожидают приезда младшего внука королевы принца Гарри в ближайшие несколько недель. Инсайдеры сообщают, что Елизавета II вызвала его для серьезного разговора, пишет Daily Mail.



Такой вывод был сделан после того, как Гарри перевел энную сумму для счетов коттеджа Фрогмор, где он до отъезда в США проживал со своей женой Меган Маркл и их маленьким сыном Арчи.



При этом отмечается, что дом готовят к приезду принца. Прибудет он один или с семьей, неизвестно.



Сообщается, что королевская семья крайне недовольна высказываниями Гарри о политических событиях в США. Предстоящие президентские выборы принц обсуждал в эфире канала ABC.



Гарри, как члену королевской семьи, запрещается комментировать политические процессы и делать политические заявления.



Также отмечается, что Елизавета будет обсуждать с вн

