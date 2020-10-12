Польша использует председательство в ОБСЕ для поддержки Украины - Дуда

Варшава использует период своего председательства в ОБСЕ в 2022 году, чтобы поднять вопрос суверенитета и территориальной целостности Украины.



Как передает корреспондент Укринформа, об этом во время совместного брифинга для СМИ с Президентом Украины Владимиром Зеленским 12 октября заявил Президент Польши Анджей Дуда.



"Господин Президент (Зеленский - ред.) вспомнил о Польском председательстве в 2025 году (в ЕС - ред.), но обращу внимание, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ. И там, я уверяю, что украинское дело, дело суверенитета и границ Украины, будет на повестке дня, и Украина может рассчитывать на польскую поддержку", - подчеркнул Дуда.



Как известно, Президент Польши Анджей Дуда 11-13 октября находится с официальным визитом в Украине. После встречи с Президентом Зеленским Дуда также встретится с Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и Премьер-министром Денисом Шмыгалем.



Во вторник Дуда посетит Одессу, где будет проведен экономический форум и подписано соглашение о сотрудничестве между портами в Одессе и Гданьске.



