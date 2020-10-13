Россия разрешила экспорт на Украину товаров для "Большой стройки"

Правительство Российской Федерации приняло решение разрешить экспорт на Украину по специальным разрешениям Минэкономразвития смазочных масел и нефтяного битума. Соответствующее постановление обнародовано на Официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 12 октября.

Так, документ дополняет приложение к постановлению правительства РФ от 29 декабря 2018 года. В нем содержится перечень товаров вывоз которых на территорию Украины осуществляется на основании разрешений, выдаваемых министерством экономического развития РФ.



"Дополнить позициями следующего содержания: битум нефтяной; прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород; смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол", - говорится в постановлении.



Кроме того, документ выводит эти позиции из-под безусловного запрета на вывоз из России на Украину.



Отметим, что битум - сырье для производство асфальта. В этом году президент Владимир Зеленский запустил проект "Большая стройка" - ремонт и строительство дорог по всей стране.

