Россия разрешила экспорт на Украину товаров для "Большой стройки"

Россия разрешила экспорт на Украину товаров для "Большой стройки"

Правительство Российской Федерации приняло решение разрешить экспорт на Украину по специальным разрешениям Минэкономразвития смазочных масел и нефтяного битума. Соответствующее постановление обнародовано на Официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 12 октября.

Так, документ дополняет приложение к постановлению правительства РФ от 29 декабря 2018 года. В нем содержится перечень товаров вывоз которых на территорию Украины осуществляется на основании разрешений, выдаваемых министерством экономического развития РФ.

"Дополнить позициями следующего содержания: битум нефтяной; прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород; смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол", - говорится в постановлении.

Кроме того, документ выводит эти позиции из-под безусловного запрета на вывоз из России на Украину.

Отметим, что битум - сырье для производство асфальта. В этом году президент Владимир Зеленский запустил проект "Большая стройка" - ремонт и строительство дорог по всей стране.