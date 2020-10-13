Иран через две недели начнет испытания на людях своей вакцины от коронавируса

Иран через две недели начнет испытания на людях своей вакцины от коронавируса

Иран начнет испытания на людях своей вакцины от коронавирусной инфекции через две недели. Об этом заявил в понедельник иранский министр здравоохранения Саид Намаки.

"Иран достиг хороших успехов в разработке вакцины от коронавируса, - приводит слова министра агентство Tasnim. - Вакцину, над которой работают несколько исследовательских групп, уже опробовали на обезьянах. Испытания на людях пройдут через две-три недели. Все эти процедуры соответствуют международным стандартам и проводятся в соответствии с протоколами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также с нормами Иранской организации по продовольствию и лекарствам".

В понедельник иранский Минздрав сообщил, что количество летальных случаев из-за заражения коронавирусом возросло за минувшие сутки на 272 (максимальный показатель с начала пандемии), до 28816, число новых случаев заражения - на 4206, до 504 281. Общее число выздоровевших составило 409 121.