Иран через две недели начнет испытания на людях своей вакцины от коронавируса

Иран начнет испытания на людях своей вакцины от коронавирусной инфекции через две недели. Об этом заявил в понедельник иранский министр здравоохранения Саид Намаки.



"Иран достиг хороших успехов в разработке вакцины от коронавируса, - приводит слова министра агентство Tasnim. - Вакцину, над которой работают несколько исследовательских групп, уже опробовали на обезьянах. Испытания на людях пройдут через две-три недели. Все эти процедуры соответствуют международным стандартам и проводятся в соответствии с протоколами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также с нормами Иранской организации по продовольствию и лекарствам".



В понедельник иранский Минздрав сообщил, что количество летальных случаев из-за заражения коронавирусом возросло за минувшие сутки на 272 (максимальный показатель с начала пандемии), до 28816, число новых случаев заражения - на 4206, до 504 281. Общее число выздоровевших составило 409 121.

