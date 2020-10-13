Судно для подачи труб "Северного потока-2" вышло из Калининграда

Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток — 2", вышло из порта Светлый под Калининградом, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic, при этом новый пункт назначения там не указывается.



Судно с июля находилось под Калининградом наряду с другим снабженцем - "Остапом Шереметом", который по-прежнему там пришвартован. В начале сентября "Иван Сидоренко" прибыл в Санкт-Петербург, а оттуда направился в немецкий порт Мукран - логистическую базу "Северного потока — 2", где хранятся трубы для строительства газопровода. Пробыв в Мукране меньше суток, судно вернулось в российский порт.



"Газпром" сообщал ранее в октябре, что рассматривает доступные альтернативы, которые позволили бы компании завершить проект "Северный поток — 2". Компания подчеркивала, что стремится ввести газопровод в эксплуатацию в скорейший разумно возможный срок. Ранее "Газпром" отмечал, что ограничен в публичном раскрытии информации, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление.



"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.



Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта. При этом возможным вариантом достройки "Северного потока — 2" считается использование якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна - с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки.



Одно из судов, которые могут завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", это якорная баржа "Фортуна" компании МРТС. Второй кандидат - трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. Сообщалось также, что в строительстве будут задействованы суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко".

