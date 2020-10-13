В Харькове пока не планируют отправлять школьников на досрочные каникулы

В Харькове школы продолжают работать и пока не планируют уходить на досрочные каникулы с 15 октября, сообщила директор департамента образования Ольга Деменко.



"Мы не уходим на каникулы, ждем постановления Кабмина и приказа министерства. Детсады продолжают работать, как и раньше", цитирует Деменко пресс-служба Харьковского горсовета.



Деменко пояснила, что информация, распространенная и. о. министра образования Сергеем Шкарлетом о досрочных школьных каникулах, носит рекомендательный характер.



По словам директора департамента образования, на данный момент ни одна школа в Харькове не закрыта из-за COVID-19, но часть школьников учится дистанционно.



"Сейчас учебные учреждения работают в штатном режиме. Ни одна школа не закрыта. Из 4388 классов, которые есть в наших школах, на сегодня дистанционно учатся 82 класса, или менее 2%. Их количество каждый день меняется, но ситуация вполне контролируемая. Есть случаи заболеваемости коронавирусом среди учителей и персонала школ, но их немного", - сказала Деменко.



Как сообщалось, Харьковская область стабильно лидирует среди регионов по количеству подтвержденных случаев COVID-19 за сутки. По данным Харьковской облгосадминистрации, за минушие сутки регион установил очередной антирекорд - 741 заболевший, в т.ч. 499 - в Харькове.

