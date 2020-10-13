Зеленский назначил госуполномоченного Антимонопольного комитета

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана Горобца государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины.



Соответствующий указ №427/2020 от 12 октября опубликован на сайте главы Украинского государства.



Как сообщалось, 28 августа Зеленский уволил Ольгу Музыченко с должности государственного уполномоченного АМКУ, и назначил ее первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.

