В ВОЗ решили, когда оценят качество разработанных вакцин от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что начать оценивать качество вакцин против коронавирусной инфекции смогут не ранее декабря.



Как сообщает РИА Новости, об этом на брифинге 12 октября сказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.



Чиновница уточнила, что организация отслеживает около 40 вакцин, которые находятся на разных стадиях клинических испытаний.



"Из них 10 начали последнюю, третью фазу исследований, которая заключается в оценке эффективности и безопасности. Так что самое ранее, о чем мы можем говорить, зная, когда начались испытания и предполагая, когда у нас будет достаточно данных для подачи регуляторам, это декабрь 2020 - начало 2021 года", – сказала Сваминатан.



После поступления итоговых данных об испытаниях специалистам международной структуры понадобится от полугода до года для их оценки и выработки рекомендаций по использованию вакцин.

