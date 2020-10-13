Как купить игровой монитор по цене обычного

Обновить ПК или периферию, выбрать ноутбук или планшет для повседневных задач – список покупок во время Черной пятницы может пополняться с безумной скоростью. Крупнейшая распродажа года – хороший повод обновить свое рабочее место или игровую зону.

Почему стоит выбрать модель заранее

Поскольку в период больших скидок наплыв покупателей и количество заказов огромны, резервируется еще несколько дней – для тех, кто хочет выбрать подходящую технику с умом. Первые покупатели могут присмотреться к товарам в четверг, а суббота и воскресенье подходят для неторопливых.

Черная пятница объявляется во многих сетевых магазинах, расположенных в Киеве и по всей стране. Распродажа – хороший повод прокачать свой геймерский уголок. Если вы целый год сравнивали цены и присматривались к периферии и комплектующим для ПК, самое время отбросить сомнения и заказать именно ту комплектующую, которой так не хватало для бескомпромиссного гейминга.

Как подобрать игровой монитор

Разница между обычным и игровым монитором заключается в скорости вывода кадров, в их количестве и качестве. Стандартные модели для офиса обладают частотой кадра 60-75 Гц. При их использовании геймер будет видеть не более 75 кадров в секунду, что достаточно мало для динамических сцен. Изображение может быть недостаточно плавным для качественного гейминга.

Если частота монитора меньше, чем количество кадров в секунду в игре, можно наблюдать артефакты изображения. Это связано с тем, что монитор пытается вывести следующий кадр еще до того, как завершилась обработка предыдущего.

Функция вертикальной синхронизации сокращает число кадров, генерируемых секунду, и доводит его до частоты обновления монитора. В этом случае геймер жертвует некоторыми аспектами управления в игре. К примеру, в некоторых шутерах темп стрельбы тем выше, чем выше частота кадров.

Стоит ли брать изогнутый экран для игр? Однозначный ответ – да. Однако такое решение не подойдет для мультиплеера или совместного просмотра видео. Чтобы картинка радовала яркими красками и давала эффект «погружения», нужно находиться строго по центру экрана.

Рекомендации по выбору монитора в Черную пятницу

Чтобы выгодно совершить покупки во время Черной пятница в Киеве, стоит соблюдать ряд простых правил:

· Не спешить, но и не запаздывать с решением. Если покупать товары в четверг вечером, можно упустить крупные пятничные скидки. Если ждать до выходных – можно упустить понравившуюся модель.

· Узнать о доставке. Стоит заранее выбрать способ отправки заказа и выяснить стоимость.

· Следить за ценами до ажиотажа. Чтобы не переплатить продавцам, искусственно завышающим цены, стоит отслеживать текущие предложения еще до появления скидок.

Заказать игровой монитор удобно в магазине Eldorado. Благодаря большому каталогу моделей можно найти подходящий вариант монитора по доступной цене.

И главное – не терять голову. Большие скидки нужно использовать с умом. Выбирая товары заранее, можно подобрать игровой монитор по цене обычного. При этом не придется переплачивать за доставку, если покупать в магазине известной сети.