Особые мутации делают некоторые резкие запахи приятными

Университет Исландии и компания deCODE Genetics выяснили, почему люди по-разному воспринимают запахи. У человека 855 обонятельных генов, и примерно половина из них неактивна. Эксперименты более чем с 9000 добровольцами показали: во многом восприятие запахов определяют мутации в активных генах.



В рамках эксперимента добровольцам давали понюхать образцы различных запахов, затем просили назвать запах, а также оценить его интенсивность и приятность. Среди тестовых запахов были лакрица, лимон, корица, рыба, мята и банан. Также проводился анализ генома добровольцев. В итоге внимание привлекли три гена, мутации в которых определяют, как человек воспринимает запахи рыбы, корицы и лакрицы.



Кстати, выяснилось, что редкий вариант одного из этих генов - TAAR5 - влияет на восприятие запаха рыбы. Этот запах связан с присутствием молекул триметиламина, которые обычно вызывают отвращение. Но при мутации в гене TAAR5 запах триметиламина не вызывает отвращения - у обладателей мутации этот запах ассоциируется с чем-то нейтральным или позитивным, к примеру, с карамелью, картофелем и даже розой.



Есть еще два более распространенных генетических варианта, которые влияют на индивидуальное восприятие запахов лакрицы и корицы. При наличии одной из мутаций наблюдается более острая, положительная реакция на запах транс-анетола. Это органическое соединение, дающее лакрице, анису и укропу характерный запах. Отдельный генетический вариант, "коричный", влияет на восприятие транс-циннамальдегида, стоящего за запахом корицы. Данная мутация делает корицу субъективно приятной и сильно пахнущей.

